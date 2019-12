Ancelotti-Everton – Il tecnico è arrivato in Inghilterra

Leggi la notizia su forzazzurri

– In tempi da record, potrebbe aver trovate un nuovo progettoda sposare.– Carlo, a pochi giorno dal rumoroso esonero dalla guida tecnica del Napoli, è pronto a firmare un nuovo contratto. Era questa l'ultima promessa strappata ad Adl che lo libererà al momento della firma per un nuovo club. L'ex allenatore azzurro sta infatti per accasarsi a Liverpool, spondaper ricoprire, nuovamente, il ruolo di manager in Premier League. Secondo la redazione di Sky Sport il plurititolato allenatore è atterrato inper incontrare la dirigenza dei "toffees" nel Merseyside.

