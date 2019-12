Alitalia | ecco tutte le condizioni di Lufthansa

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Giorgia Baroncini Esuberi, 90 aerei e meno rotte: la compagnia tedesca è interessata solo alla parte "aviation". L'ad Carsten Spohr: "È importante avere la giusta ristrutturazione e il giusto partner" La questione intorno adsi fa ogni giorno più caotica.sembra essere l'interlocutore più deciso, ma la sua posizione ha un prezzo. Secondo le ultime indiscrezioni, una proposta della principale compagnia aerea tedesca perarriverebbe non prima di giugno 2020, ma solo se nel mentre si attuerà una ristrutturazione profonda e ci sarà ulteriore liquidità per far fronte alle spese extra indifferibili. Come riporta il Corriere della Sera, solo in presenza di un'in utilepuò pensare di investire. Ai tedeschi però interessa solamente la parte "aviation" di, cioè il trasporto passeggeri e il cargo, e non i servizi di terra (circa ...

