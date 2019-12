Sondaggi | le sardine potrebbero ottenere l’11% del consenso

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Secondo quanto riportano i, il 66% dellein passato avrebbe votato per PD e M5S. Ecco perché il movimento penderebbe verso valori simili a quelli del centrosinistra. Inoltre se decidessero di candidarsi,almeno l’11% dei consensi., levicine a PD e M5S Il movimento dellesta spopolando in tutte le piazze di Italia. Le folle sempre più oceaniche di persone che puntualmente ad ogni evento si raggruppano per protestare contro il potere politico al Governo, per il momento non rappresenta una fazione ideologica vera e propria, ma con il tempo le cosecambiare. Secondo quanto riporta uno svolto da Sandra Cuocolo, responsabile del team di analisi politiche dell’Istituto Noto, in un articolo sul Fatto Quotidiano, presenta alcuni dati significativi. Il 20% degli italiani, infatti, nel caso il ...

