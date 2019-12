Samp | Ranieri scherza | «Mai perso un derby? Non me la tirate…» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Conferenza stampa: il tecnico delladoria analizza la vittoria ottenuta nelcontro il Genoa (dal nostro inviato a Genova) – Il tecnico delladoria Claudioha commentato in conferenza stampa la vittoria ottenuta nelcontro il Genoa: «È stata una partita tosta, soprattutto all’inizio. Era dura, per fortuna siamo rimasti calmi e lucidi nel voler cercare la vittoria. Abbiamo avuto la serenità e la determinazione di essere positivi fino in fondo». «Gabbiadini ha fatto un grandissimo gol. Al Genoa mancavano comunque giocatori pericolosi in attacco e Thiago Motta sta facendo un ottimo lavoro, gli va riconosciuto. La vittoria vale tantissimo per il morale. Vincere ilè molto importante, ma mercoledì affrontiamo quella squadra (la Juventus, ndr). Ho paura di non avere Ekdal, ha sentito un click alla caviglia». «Non ...

