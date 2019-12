Dramma Macerata: ferisce l’amico con coltello, poi si getta dal ponte (Di domenica 15 dicembre 2019) Un ragazzo di 19 anni ha accoltellato un amico di 24: l’episodio è accaduto nella notte tra sabato 14 e domenica 15 dicembre a Cingoli. Dramma a Macerata: forse al culmine di una lite, il minore tra i due ragazzi avrebbe colpito con un coltello l’amico. Poi, probabilmente in preda al panico avrebbe tentato di farsi investire da un’auto. Infine, il 19enne si è gettato nel lago di Castreccioni a Cingoli. Una volta estratto dai soccorritori in ipotermia, il 19enne è stato accompagnato all’ospedale di Torrette. Il ragazzo è stato ricoverato a causa arresto cardiaco. Dramma a Macerata: la ricostruzione Era passata da poco mezzanotte quando due ragazzi di 19 e 24 anni rispettivamente residente a Falconara e Osimo hanno dato il via a una lite. Dramma a Macerata: il giovane 19enne avrebbe improvvisamente colpito con un coltello l’amico. Poi, resosi conto ...

