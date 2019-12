“Dietro i numeri ci sono le persone” | Giorgio Marchesi sulla scelta di chiudere “Oltre la

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di domenica 15 dicembre 2019) Dopo l'ennesimo cambio di programmazione, con lo slittamento del finale di "Oltre la soglia" addirittura in seconda serata, sifatti sentire i protagonisti via social. Dopo Gabriella Pession, anche il protagonista maschile, che interpreta il ruolo del PM Di Muro, ha espresso il suo sbigottimento via Instagram: "Capisco, o forse no, che ipossano essere meno soddisfacenti del previsto, ma dietro icisempre le persone".

Andre13Contini : @AndreaBricchi77 @paolobertolucci Dietro la punta ci stanno giocatori che devono incidere sulla partita con assist… - marco_merighi : RT @EmilioScarani: Lottare per #QUOTA100 e' #ONOREVOLE, chi cerca di togliercela e' poco onorevole. Chi dovrebbe amministrare la cosa pubbl… - b090706 : @UomodiMelma @julien883 Siamo un Paese ferocemente gentilian-leguleio, che odia i numeri e adora la vuota retorica… -