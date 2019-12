De Laurentiis sta con Insigne | «Un giocatore straordinario | col 4-3-3 il Napoli tornerà

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 dicembre 2019) De: “? I calciatori sono uomini e sportivi, non automi. Lorenzo ha bisogna di ritrovare la sua enorme forza dache è. Così come la squadra, quando rifaranno squadra secondo me risaliremo la china rapidamente. Bisogna solo fare squadra”. Aurelio Deha concesso un’intervista a Sportitalia. Intervista che conferma il suo essere sarrita. Aurelio Deè un nostalgico di Sarri, come scritto dalsta. Ecco cosa dice: «Eravamo conosciuti in tutta Europa col 4-3-3 di Sarri, eravamo osannati in tutta Europa. Gattuso ha fatto bene con questo modulo al Milan, sappiamo già di cosa parliamo. C’è qualcuno che si ricorda cos’era quel modulo e altri che dovranno impararlo. Occorre avere pazienza, Gattuso è una persona garbata, è un profilo molto giusto. Alraramente sono stato sfortunato, ho sempre avuto grandi ...

