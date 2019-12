Ressa all’asta degli oggetti smarriti all’aeroporto di Palermo | venduti 3 mila pezzi

Leggi la notizia su direttasicilia

(Di sabato 14 dicembre 2019) Oltre 600 persone si sono presentate all’astaall’aeroporto diFalcone e Borsellino. Venduta merce dall’abbigliamento ai prodotti tecnologici per oltre 20euro. Sono stati tutti aggiudicati ai migliori offerenti gli oltre 3rinvenuti in aeroporto negli ultimi due anni e mezzo. La vendita all’incanto si è svolta stamattina nei locali ex Rent a car (vecchia aerostazione) della Gesap, la società di gestione dell’aeroporto diFalcone Borsellino., organizzata dall’istituto vendite giudiziarie di– Sofir srl, hanno partecipato oltre seicento di persone. Gliin aeroporto, non rivendicati dai proprietari entro un anno dal loro ritrovamento, sono statia lotti, e in alcuni casi il valore di vendita ha superato i mille euro, come per lo stock di 142tra bracciali, ...

