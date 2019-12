Gattuso può fare molto bene a Napoli | è vittima della sindrome Jessica Rabbit ma non per

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 14 dicembre 2019) È il giorno di Rino. Come già scritto qui, l’allenatore non può essere considerato responsabile di quel che è avvenuto tra De Laurentiis e Ancelotti. Va giudicato per il suo lavoro. E apuòè un po’(«Io non sono cattiva, è che mi disegnano così»). Èsolita narrazione stereotipata che, come sappiamo, tanto piace ai media. Viene continuamente descritto come se fosse un pugile, un Vito Antuofermo (indimenticabile peso medio che fece pari con Marvin Hagler). Come se fosse un rozzo che va avanti esclusivamente grazie alla forza di volontà e alla fame atavica. Non ci sarebbe nulla di male, ma non è affatto solo questo. Anche perché ormai, e da tempo,i problemi economici li ha ampiamente risolti. Viene continuamente utilizzato per riempire quelle pagine di finto apprezzamento per il Meridione e la ...

