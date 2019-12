Fondazione Open | da cassette di sicurezza ad Airbus in affitto | i ‘segreti’ emersi

Leggi la notizia su fanpage

(Di sabato 14 dicembre 2019) Emergono nuovi particolari dall'inchiesta sulla, a partire dalle duedisequestrate ad Alberto Bianchi e che presto verranno ispezionate. Ma non solo, chi indaga cerca di far luce anche sui viaggi finanziati a Renzi, come quello del giugno 2018 quando per andare a Washington venne noleggiato un aerotaxi. E qualche dubbio c'è anche su alcuni finanziamenti che potrebbero essere "mascherati".

petergomezblog : Open, depositate al tribunale del riesame le mail di Bianchi al governo Renzi per chiedere emendamenti graditi ai f… - Agenzia_Dire : Nella vicenda legata alla Fondazione #Open c’è stata “una violazione sistematica del segreto d’ufficio'. Lo dichiar… - Corriere : I segreti della Fondazione Open: due casseforti, viaggi ed aerei airbus presi in affitto -