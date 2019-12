X Factor 2019 | la Vincitrice è Sofia Tornambene!

Leggi la notizia su gossipnews.tv

(Di venerdì 13 dicembre 2019)Tornambene ha vinto X, la ragazza è riuscita a strappare la vittoria a tutti gli altri concorrenti. La sua vittoria, inoltre, segna anche il successo, come giudice, di Sfera Ebbasta, che quindi si è portato a casa la vittoria per la prima volta. Ma ecco tutto quello che è successo nella puntata finale di X. La finale di Xha visto il trionfo diTornambene, la ragazza è riuscita a vincere il talent battendo tutti gli altri concorrenti al termine di una puntata che non ha avuto grossi colpi di scena ed ha avuto tra gli ospiti anche Robbie Williams e Ultimo. Per quanto riguarda le varie manche, innanzitutto va precisato che in finale erano arrivati in quattro, oltre aTornambene, anche i Booda, la Sierra e Davide Rossi. I concorrenti si sono scontrati duettando ognuno con il cantante internazionale Robbie Williams. Al termine della prima ...

XFactor_Italia : Il vincitore di X Factor 2019 è #SofiaTornambene! SEI UNA GRANDE! ?? #XF13 - XFactor_Italia : #SofiaTornambene è la vincitrice di X Factor 2019! Vederla sollevata dai suoi amici #Booda in mezzo all'esplosione… - XFactor_Italia : .@sferaebbasta è il giudice vincitore di X Factor 2019! H A I S P A C C A T O -