Torino | gli attivisti di Fridays for Future contro il governo | “Decreto Clima

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “Nel decretosi dichiara di voler stanziare 450 milioni di euro nella ricerca per le rinnovabili, una cifra 40 volte inferiore rispetto a quella investita nel settore del fossile”. A dirlo, dal palco di, accanto a Greta Thunberg, glidifor. “Ilaveva promesso il taglio del 10 per cento ai sussidi statali all’industria del fossile nella manovra finanziaria, promessa non mantenuta, ma rimossa nella manovra di bilancio 2020. I politici hanno fatto una triste retromarcia”. L'articolo, glidiforil: “Decretoinsufficiente, retromarcia sui combustibili fossili” proviene da Il Fatto Quotidiano.

