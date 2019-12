The Sun | Ancelotti vola a Londra per trattare con l’Everton

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Sono passate poco più di 48 ore da quando il presidente De Laurentiis ha esonerato Carlodalla panchina del Napoli, ma stando a quando si dice in Inghilterra, il manager non ha intenzione di restare a spasso per molto. Dopo aver parlato con i dirigenti dell’Arsenal, adesso sarebbe in procinto di chiudere invece con L’everton, secondo quanto riporta il The Sunsarà a colloquio con l’Everton entro le prossime 24 ore. L’ex allenatore del Napoli volerà aper sedersi con il presidente Farhad Moshiri e accordarsi per diventare il suo tecnico dell’Everton Cercando un incontro per questo fine settimana hanno dato una chiara indicazione all’ex capo del Chelsea e dell’AC Milan che è lui la loro scelta numero uno. L'articolo The Sun:percon l’Everton ...

