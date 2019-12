Scooby-Roo, il cane terrorizzato dagli esseri umani (Di venerdì 13 dicembre 2019) Diverse settimane fa i volontari di Hope For Paws, hanno ricevuto una segnalazione su un cucciolo in gravi condizioni che era terrorizzato dagli esseri umani. I ragazzi hanno deciso di andare a conoscerlo subito e mentre conquistavano la sua fiducia, hanno deciso di chiamarlo Scooby-Roo. Il piccolo è rimasto seduto in un punto per tutto il tempo. Appena vedeva che qualcuno tentava di avvicinarsi a lui, iniziava a tremare e non aveva la minima intenzione di smettere. Eldad, il presidente dell’associazione, appena lo ha visto in quello stato, ha capito che purtroppo il suo passato non è stato affatto semplice. Lui in realtà, voleva fare di tutto per farglielo dimenticare e voleva donargli una nuova possibilità di vita. Proprio per questo si è seduto vicino ed ha cercato in tutti i modi di conquistare la sua fiducia. E’ stato un lavoro duro ed impegnativo, ma alla fine i ...

