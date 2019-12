Sci freestyle | Coppa del Mondo halfpipe | a Copper Mountain trionfano Aaron Blunck e Zoe

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Si è da poco conclusa la gara dideldi. Tra gli uomini ha trionfato lo statunitenseche nella sua seconda straordinaria run ha ottenuto il punteggio di 87.00. Tra le donne la vittoria è andata alla britannica Zoe Atkin che nella prima run ha convinto i giudici, portando a casa un ottimo 87.75. MASCHILE – Tra gli uomini, come detto, la vittoria è andata allo statunitensecon il punteggio di 87.00, per lui si tratta della sesta vittoria indel. Alle sue spalle nella gara di casa il connazionale David Wise che ha commesso un errore nella prima run ma in quella successiva ha piazzato una buonissima serie di combinazioni che gli sono valse 85.25 punti e il secondo posto generale. A chiudere il podio il canadese Noah Bowmann che ha disputato una gara in crescendo e nell’ultima run ha portato a casa gli ...

zazoomblog : Sci freestyle Coppa del Mondo Big Air: Silvia Bertagna vola in finale a Pechino azzurra terza in qualifica -… - scuolacentrale : Gli sci ti mettono le ali! Vivi la montagna in modo unico e adrenalinico: metti alla prova il tuo coraggio con le l… - sorrisolodo : RT @sorrisolodo: Infiammare il palco (e tutte le piste da sci!) con un #freestyle? SHADE lo stai facendo alla grande ??? #UPXMAS - Disco di… -