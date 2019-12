Rugby | Challenge Cup 2019-2020 | Brive-Zebre 24-10 | i bianconeri sbagliano troppo e non

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Non concedono il bis in Europa le, che avengono sconfitte 20-10 al termine di una prestazione incolore. Match condizionato dalla forte pioggia, ma dove le due squadre commettono anche molti errori e infrazioni e dove, soprattutto a cavallo dei due tempi, iperdono il controllo e devono cedere.che iniziano in modo convincente, tengonolontano dai propri 22 metri, nonostante il maggior possesso sia per i padroni di casa. Al sesto minuto, però, Sevenaia Galala placca un giocatore dellein aria e per l’arbitro è cartellino giallo. Ora ispingono palla in mano, i francesi sono nuovamente fallosi e al 10’ Biondelli porta avanti gli ospiti dalla piazzola. Reagiscee questa volta è Jimmy Tuivaiti a commettere fallo e a prendere anche lui il cartellino giallo al 13’. Sulla piazzola va Abzhandadze e parità ristabilita. Soffrono in ...

