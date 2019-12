Roma | presidi e insegnanti contro la Raggi | “Scuole chiuse per un po’ di pioggerella

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Proteste dei, perché “le scuole disono statecon un un po’” e del Gilda, il sindacato degli, che si dice “incredulo”. Le polemiche sono tutte legate all’ordinanza del sindaco diVirginiache nella giornata di oggi, in previsione del maltempo, ha disposto la chiusura delle scuole, oltre che di parchi, cimiteri e ville storiche. Di fatto, già questa mattina a causa della pioggia si segnalavano rallentamenti e allagamenti in strada su via della Magliana, altezza via Marchetti. Qualche allagamento anche in zona Verano, piazza Bologna e nel quartiere Fleming. Traffico intenso si registra da via Aurelia a via Flaminia, da via del Muro Torto a via Cristoforo Colombo. “Non capisco – afferma il coordinatore nazionale della Gilda, Rino Di Meglio – che tipo di comunicazione le sia potuta ...

