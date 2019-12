Napoli | Mertens si rende pericoloso tra le linee

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Nel 442 delcontro il Genk, la posizione tra lediè stata determinante. Ben 3 passaggi chiave per il belgaha giocato come seconda punta nelche ha vinto contro il Genk. I partenopei si sono schierati con un 442 in cui le ali, Callejon e Zielinski, erano molto dentro al campo. Con Milik più avanzato, era soprattuttoche svariava, venendo incontro e defilandosi. Un esempio nella slide sopra, in cui si fa trovare tra lein mezzo a Callejon e Zielinski, colche ple sembianze del 4231. Il belga ha fatto la bellezza di 3 passaggi chiave, record del match, con in più il rigore procurato per il tris di Milik. Leggi su Calcionews24.com

