La guerra di Troia spiegata ai bambini dagli 8 anni in su

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Uscito da poco per Lisciani, l’“Iliade” fa parte di un progetto sui grandi poemi dedicato ai giovani a partiree mirabilmente scritto da Caterina Falconi, autrice di Giulianova, laureata in filosofia, che ha all’attivo un curriculum interessante sia come scrittrice (ricordiamo “Sulla breccia” edito da Fernandel, “Sotto falsa identità”, edito da Galaad, e “Milf è bello”, edito da Rusconi) che come collaboratrice di Lisciani, per cui ha realizzato in questidiverse pubblicazioni, tra cui un libro su Narciso.Con delle bellissime illustrazioni di Ulderico Fioretti, dove predominano le tinte ocra della piana di, e una copertina di Carmine Di Giandomenico, l’“Iliade” segue pari pari la scansione originaria, tanto che è diviso in XXIV capitoli che partono con l’ira ...

