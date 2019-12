Grave lutto nel cinema | l’indimenticabile attore morto all’improvviso per un’infezione

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 dicembre 2019)nel mondo del. Èa 86 anni l’Danny Aiello. Era uno dei volti più noti delamericano. Tra gli anni ’70 e ’80 ha è stato protagonisti di tanti famosissimi film. Impossibile dimenticarlo ne Il padrino accanto a Robert De Niro così come è impossibile dimenticare la sua interpretazione in “Fa’ la cosa giusta” il film di Spike Lee del 1989. In quella pellicola Aiello interpreta il ruolo di Sal. La notizia della sua morte è stata data dal sito TMZ che ha diffuso le parole della famiglia. Secondo quanto riportato dai familiari, Danny Aiello è deceduto in una clinica del New Jersey dove era stato ricoverato in seguito a una malattia che lo aveva sorpreso. Danny Aiello, da quanto viene riportato da TMZ, aveva contrattoe si stava curando. Èpoco dopo aver ricevuto la visita dei suoi parenti. Unaperdita per il mondo del ...

