Gesù bambino nero in un presepe in Friuli | è polemica

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) È bastato un, collocato all’interno deldi una scuola nel, per far scattare laad Azzano Decimo, paesino in provincia di Pordenone. Il bambolotto incriminato, avvolto in una copertina, sarebbe inoltre l’unico personaggio all’interno del. Lanon guarda in faccia niente, neanche le buone intenzioni del gesto. L’obiettivo delinfatti non era tanto quello di provocare inutilmente, quanto quello di far riflettere la popolazione sulla dolorosa esperienza dei migranti, soprattutto in un periodo come quello del Natale., laIlche ospita ildalla pelle scura ha inoltre un allestimento atipico. Al posto dei classici bue e asinello e di Giuseppe e Maria, la statuetta del bimbo è circondata dal mare e dal sole. Dettagli che rendono ancor più evidente il richiamo ...

PFonsecaCoach : Ieri ho avuto il piacere e il privilegio di passare un po’ di tempo con questi fantastici bambini del Ospedale Bamb… - OfficialASRoma : Oggi pomeriggio Paulo Fonseca ha fatto visita ai piccoli pazienti dell'ospedale Bambino Gesù ?? #ASRoma #RomaCares - serenere1986 : RT @bambinogesu: Il TgR Leonardo del 12 dicembre parla della nuova strumentazione tecnologica acquistata dal Bambino Gesù, grazie alla dona… -