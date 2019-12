GB,Swimson si dimette da leader lib-dem

Jo Swinson si è dimessa daliberaldemocratica,dopo aver perso il suo seggio ai Comuni.Lo riferiscono i media britannici,aggiungendo che la guida dei LibDem è stata affidata a Ed Davey e Sal Brinton. Nel collegio di East Dunbartonshire,Swinson è stata battuta per appena 149 voti dalla candidata del Partito nazionale di Scozia, Callaghan. E'"una netta sconfitta per i valori liberali,anche se ci sono milioni di persone nel Paese che ci credono, unendoci per combattere per questi potremo creare un futuro positivo",ha detto(Di venerdì 13 dicembre 2019)