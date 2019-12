Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ci andrei piano con i giudizi liquidatori su. In condizioni difficilissime, al centro di attacchi concentrici,ha restituito prospettiva e modernità - sì modernità - ai laburisti. Ha stravinto tra i giovani, ha vinto nelle città. Ha perso tra gli anziani e nelle provincie impoverite dalle politiche dei conservatori e di Blair. Ha ottenuto più voti che nel 2005, quando i laburisti andarono al governo, ha perso in tanti collegi per piccole differenze.Certo, ha cercato di non farsi inchiodare dalla questione dell’Europa. E come già Tsipras, non è stato compreso quando ha sostenuto che l’Europa così com’è non può essere sostenuta acriticamente, che si può essere europeisti solo se ci si impegna a cambiare l’Europa. E, come Tsipras, ha pagato, come fosse una sua ...

HuffPostItalia : Difendo la modernità di Corbyn -