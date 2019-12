Così la mia ex mi ha tolto tutto pure l' amore dei miei due figli

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Elena Barlozzari Alessandra Benignetti Luigi è uno degli 800mila padri italiani rovinati dalla separazione. Per difendersi dalle false accuse dell'ex si è ridotto a mangiare alla Caritas “Mi sento una vittima, un emarginato, abbandonato dallo Stato e in balìa degli assistenti sociali che ti considerano un orco senza nemmeno passare da un tribunale”. Quasi non riesce a parlare Luigi, padre separato originario di Foggia e trapiantato a Forlì. Un nodo alla gola frena le parole quando ci racconta la sua vita prima della separazione. Un lavoro, una moglie e dueche lo adoravano. Tutte le sue certezze vanno in pezzi in una sera. Da tempo ha il sospetto che la moglie lo tradisca. Sul cellulare arriva l’ennesimo messaggio. Luigi le chiede di fargli vedere la conversazione e uscire finalmente allo scoperto. Lei per tutta risposta intavola una lite furibonda. ...

MarroneEmma : “Sarebbe bellissimo diventare una cantante così.” / la mia giornata inizia in maniera diversa,sono carica e non vog… - matteosalvinimi : Come si può umiliare così una persona che già tanto ha sofferto?!? Questa burocrazia fiscale fa schifo e insulta gl… - OfficialSSLazio : #LazioJuve ?? Post partita, #Radu a ?? #LSC: 'La Lazio è casa mia, dobbiamo andare avanti così' ??… -