Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Roma – Prosegue da parte del Comune di Roma l’attivita’ di controllo sulla regolarita’ del servizio di trasporto pubblico non di linea, svolto dae ncc, in particolare nell’area della stazione Termini. Anche in seguito alle segnalazioni ricevute dal programma televisivo ‘Le Iene’ su presunte attivita’ illecite e comportamenti irregolari avvenuti alla stazione Termini da parte di alcuni operatori, l’assessorato alla Citta’ in Movimento di Roma Capitale, nei mesi scorsi, ha provveduto a inviare tutto il materiale alla Polizia Locale per l’avvio delle opportune indagini. Dai riscontri sono emerse irregolarita’ e sono stati sanzionati 53 operatori per violazione alle norme del Codice della Strada: 13 i conducenti puniti ai sensi del Regolamentoattualmente in vigore; 3 le sospensioni applicate. Nel 2019 ...

romadailynews : Controlli #taxi-#Ncc: 53 multe e 3 licenze sospese: Roma – Prosegue da parte del Comune di… - CinqueNews : Campidoglio: controlli su taxi e ncc, sanzionati 53 operatori e 3 licenze sospese -