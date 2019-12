Comune di Catanzaro | 29 consiglieri indagati per truffa e falso

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ventinovecomunali disonoa vario titolo per reati diaggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e per atti di. Stando alle accuse, avrebbero ottenuto in modo illecito dei gettoni di presenza.diGli inquirenti hanno scoperto presenze fantasma dei membri del Consiglio a Palazzo De Nobili, compresi verbali falsificati attestanti le riunioni delle commissioni. Iperò non vi avrebbero mai preso parte o sarebbero stati presenti solo sporadicamente, rendendo di fatto impossibili le sedute. In questo modo, da novembre a dicembre 2018, si sono impossessati di 796,01 euro a titolo di gettone di presenza, senza che questa fosse però effettivamente avvenuta. Per dimostrare la, il pm ha depositato i filmati registrati dalle telecamere nascoste dai Carabinieri all’interno del ...

