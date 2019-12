Asl Avellino | pronto il protocollo per l’integrazione degli studenti disabili affetti di

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Sarà sottoscritto il 17 dicembre, alle ore 10, presso l’Aula Pastore della sede Asl di ViaImbimbo ad, iloperativo per l’integrazione scolasticada autismo, che vede partecipi, in quanto soggetti firmatari del, l’Asl Av, l’Ufficio scolastico provinciale die gli Ambiti Territoriali della Provincia di. Finalità condivisa dell’accordo è quella di mettere in campo, nella piena collaborazione e nella sinergiainterventi, azioni dirette a favorire l’inclusione scolasticada disturbi dello spettro autistico, attraverso un percorso univoco di accesso su tutto il territorio provinciale e garantire la continuità del percorso di istruzione, formazione e orientamento/inserimento al lavoro. Parteciperanno ...

