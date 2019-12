Ambulanza fuori strada | autista colpito da un malore

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Un violentissimo incidente nella mattinata di ieri ha coinvolto unfinitamentre stava trasportando una signora colpita da ictus. Stando alle prime informazioni, il conducente del mezzo di soccorso sarebbe statoda infarto e avrebbe perso il controllo dell’che è finita contro un muretto in maniera violentissima. Il bilancio è di 5 persone ferite e soccorse.Il mezzo stava viaggiando a sirene spiegate lungo laStatale 17 del Molise, dopo aver soccorso un’anziana signora colpita da ictus. Il protocollo prevedeva il trasferimento in ospedale in codice rosso, ma proprio mentre l’era diretta all’ospedale di Campobasso, è accaduto il peggio. Il conducente ha perso il controllo del volante andando a finire contro un muretto situato a lato. In quel momento lungo la statale stavano ...

