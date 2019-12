A.Mittal, ordinata chiusura altoforno 2

Da domani non potrà più essere usato l'2 del siderurgico di Taranto: il giudice Maccagnano ha firmato l'ordine di esecuzione di spegnimento facendo seguito alla decisione di tre giorni fa di rigettare la proroga della facoltà d'uso chiesta dai commissari di Ilva in Amministrazione Straordinaria. Scadono oggi infatti i tre mesi concessi dal Tribunale del Riesame per ottemperare alle prescrizioni di automazione del campo di colata. Domani quindi riprenderà lo spegnimento interrotto interrotto a settembre.(Di venerdì 13 dicembre 2019)