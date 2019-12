V-Baby Alert | mai più bimbi dimenticati in auto

Leggi la notizia su repubblica

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il dispositivo anti-abbandono della Vodafone permette di avvisare tempestivamente fino a sei contatti. Ecco come funziona

HDblog : Dispositivi antiabbandono: Vodafone lancia V-Baby Alert | Come funziona, quanto costa - gigibeltrame : Dispositivi antiabbandono: Vodafone lancia V-Baby Alert | Come funziona, quanto costa #digilosofia… - Key4biz : Si chiama V-Baby Alert, il dispositivo anti-abbandono targato V by @VodafoneMediaIT pensato per la sicurezza dei ba… -