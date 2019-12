Questa è una scuola di prestigio voi non siete figli di contadini

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Una frase della dirigente del liceo scientifico Seguenza a Messina, Lilia Leonardi, “è unadivoi nondi” che ha fatto storcere la bocca agli studenti, un video fatto da un ragazzo e che è subito girato tra i telefonini e sui social ha fatto nascere un caso a Messina con la presa di posizione dello stesso sindaco Cateno De Luca che su Fb ha postato un video in cui dice: “Io stesso sonoo die ho frequentato scuole di montagna. Queste affermazioni sono molto gravi, io non chiedo le sue dimissioni ma è giusto che lei chieda scusa”.In un’assemblea autoconvocata dagli studenti, che contestavano anche la richiesta di denaro, 75 euro, per un contributo alle spese della(25 per il gasolio) la preside al microfono dal pianerottolo della scala antincendio ha detto: ...

