Napoli | De Laurentiis | «È il momento di Ringhio Star | su Ancelotti…» – VIDEO

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Conferenza stampa De: le parole del presidente dela fianco diGattuso nel giorno della sua presentazione Insieme aGattuso c’era anche Aurelio Dein conferenza stampa per presentare il nuovo allenatore del. Le parole del numero uno azzurro. ANCELOTTI – «Ancelotti ci ha seguiti finora, resto amico e tra noi c’è un rapporto limpido, sincero. Mi spiace aver letto a firma di una signora che non conosco a firma di una signora che naviga poco nel calcio, che tra me e Ancelotti ci siano stati contrasti. Li ho più volte rinnegati, mi spiace sia andata così ma spesso tra marito e moglie si divorzia, tenendo buoni rapporti. Noi siamo persone che hanno coltivato un sogno, ci siamo svegliati all’improvviso e io con grande responsabilità, per non rovinare il suo palmares di vittorie straordinarie, ...

sscnapoli : La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al s… - tancredipalmeri : De Laurentiis: “Gattuso ha assimilato il Napoli del passato (di Sarri, ndr) lodato da Sacchi, applicandolo al suo M… - Corriere : Gattuso: «Ancellotti? Vorrei vincere il 10% di quello che ha vinto». E De Laurentiis: «Non a Napoli...» -