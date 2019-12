Lagarde e l’èra della responsabilità

Leggi la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 12 dicembre 2019) C’era ovvia curiosità, per ora più che attesa, per il debutto di Christinealla guidaBce e al suo primo consiglio direttivo. Quanto alle attesenon ha annunciato nessun cambiamento nella politica monetaria accomodante di Mario Draghi, cioè tassi a zero, e sotto lo zero sui dep

