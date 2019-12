Gustaf Skarsgård: «La mia vita dopo Vikings» (Di giovedì 12 dicembre 2019) Sono passati già due anni e mezzo da quando Gustaf Skarsgård ha detto addio a Floki, il suo personaggio in Vikings. La serie, però, non è finita per gli spettatori. La sesta e ultima stagione da venti episodi approda su Timvision divisa in due parti, la prima dal 5 dicembre, la seconda all’inizio del 2020. «Quando è arrivato il momento di lasciare, ho provato emozioni contrastanti», dice Skarsgård. «Da un lato, dispiace dire addio a una saga come questa, ma dall’altro è bello finire un progetto che ti ha tenuto occupato per cinque anni di fila. Significa poter esplorare opportunità nuove». Nato in una famiglia di attori – il padre Stellan e tre dei cinque fratelli svolgono la stessa professione – Gustaf Skarsgård a sei anni aveva già capito che quello sarebbe stato il suo futuro. «Mi ...

