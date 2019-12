Groenlandia | il ghiaccio si scioglie più velocemente del previsto

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 dicembre 2019), ilsipiùdel– Ilinsisette volte più in fretta rispetto agli anni 90. Un centinaio di scienziati specializzati in ghiacci polari di 50 istituzioni scientifiche internazionali, hanno calcolato che dal 1992, laha perso 3.800 miliardi di tonnellate di, abbastanza per alzare il livello dei mari di più di un centimetro. Il ritmo in cui laperde ilè salito da 33 miliardi di tonnellate l’anno del 1992, a 254 miliardi di tonnellate negli ultimi dieci anni. Un’accelerazione del processo di fusione delche, negli ultimi 30 anni, si è verificato con una velocità sette volte maggiore. Solo nel 2011, la massima velocità di fusione è stata pari a 335 miliardi di tonnellate l’anno, 10 volte di più rispetto al 1990. Questi alcuni dei dati di uno studio, ...

