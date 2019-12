Emicrania | ecco perché la donna rischia di più e si cura di meno

Leggi la notizia su dilei

(Di giovedì 12 dicembre 2019) L’, quel dolore lancinante che non ti lascia vivere, colpisce in quasi otto casi su dieci le donne. E comincia precocemente nel sesso femminile. cioè prima dei 18 anni, per il 42,1 per cento delle pazienti donne, rispetto al 26% per cento degli emicranici uomini. È solo uno dei dati che emerge dalla ricerca “Vivere con l’” realizzata dal Censis su un campione di 695 pazienti dai 18 ai 65 anni con diagnosi died è stato realizzato anche un focus sui pazienti colpiti da cefalea a grappolo, una forma non frequente di cefalea primaria particolarmente dolorosa. Le donne si trasno e l’viene riconosciuta tardi Dall’analisi emerge che l’è una patologia che tende ad essere trasta e riconosciuta con ritardo. Il 58,9 per cento dei pazienti si rivolge al medico entro un anno dalla comparsa dei primi sintomi ma uno su cinque aspetta più ...

