Elicotteri in volo scoprono discarica abusiva

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Giovanni Vasso Operazione dei carabinieri a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Sotto i sigilli 450 metri cubi di rifiuti di diverse specie Gliinunaa Pontecagnano Faiano, scattano sequestri e denunce in provincia di Salerno. L’operazione porta la firma dei carabinieri forestali della stazione di San Cipriano Picentino, dei colleghi dell’Arma pontecagnanese che, insieme agli agenti della polizia locale del centro salernitano, hanno compiuto la scoperta in un’area chiusa. A metterli sull’avviso erano state le segnalazioni deglisti del settimo nucleo, di stanza proprio a Pontecagnano Faiano. Durante alcune perlustrazioni aeree del territorio, finalizzate proprio al monitoraggio dell’area sotto il profilo ambientale, infatti, erano stati notati dei cumuli sospetti che hanno indotto gli operatori a segnalare la ...

DettoBene : Open day alla base elicotteri di Luni, l'assistente di volo 'è incredibile come i bambini siano attratti dalle armi… - modellismo : Valore anomalo di resistenza su LIPO nuove #modellismo - djmisterpiu : IO NE SO PIU DI TUTTI, ELICOTTERI SO COMANDATI DAI GIUDICI, AL TRIBUNALE CHIAMAVANO IO ERO IN UFFICIO CON LORO! ENT… -