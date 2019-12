Armando Incarnato accusa Juan | “Bugiardo | scrivi a mia sorella”

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) TraLuis Ciano è scoppiata una lite a dir poco epocale. I due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne si sono infatti bersagliati a vicenda nella nuova puntata del dating show mariano. Nello specifico,hato il cavaliere venezuelano di aver mandato dei messaggi sui social anche a sua sorella, molto più giovane dell’uomo.Luis, dal canto suo, ha replicato che nemmenoè un santo, alludendo evidentemente ad altre misteriose malefatte del corteggiatore partenopeo. Ecco dunque la conversazione traLuis e Tina, sorella di: Alle accuse disi è dunque intromessa Gemma Galgani, che ha domandato spiegazioni al suo pretendente.ha quindi precisato di avere molti amici su Facebook e di non sapere le generalità precise di tutti loro. “Sono tranquillo con me stesso”, ha poi concluso, mentre ...

