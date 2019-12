Un orfano della jihad | “Dovevo morire L' Italia mi ha salvato e oggi mi laureo

Leggi la notizia su agi

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) “Io sono stato fortunato, ma sono anche la dimostrazione che gli immigrati, quando ne hanno l'opportunità e quando sono trattati con umanità, sono una risorsa: per me l'è tutto, è la mia terra santa”. In un'intervista a la Repubblica, Syed Hasnain, 30 anni, rifugiato afgano, figlio di un capo talebano morto nella, racconta la sua incredibile storia di “sopravvissuto” nel giorno del traguardo più ambito, quellolaurea in Scienze politiche e relazioni internazionali a La Sapienza di Roma. Syed Hasnain dice infatti di essere “figlio di un comandante talebano morto per Allah e il mio destino era diventare anch'io un martire” se solo la madre Sediqa "non avesse trovato il coraggio di ribellarsi al destino” quando lui aveva dieci anni e un uomo che si era recato a casa per dare loro la notiziamorte del padre, gli fece capire che “ormai sei grande, ...

