Repubblica | De Laurentiis impassibile di fronte ai giocatori che si dichiarano pro

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) “È stato esonerato con un tweet poco prima di mezzanotte, dopo aver vinto 4-0 con il Genk ed aver regalato al Napoli gli ottavi di finale di Champions. Una serata strana, quasi assurda per Carlo Ancelotti, uscito dal San Paolo fra gli applausi, come non gli succedeva da tempo, e fra gli abbracci di molti. Ma il suo destino era segnato”. Descrive così la surreale serata napoletana l’edizione nazionale di. Nel post partita, il tecnico ha incontrato Deper ribadirgli di non voler dimettersi e allora la decisione l’ha presa il presidente. Il nome di Gattuso come successore ancora non è stato ufficializzato, ma ha già un accordo per 18 mesi e sarà annunciato oggi. “Ancelotti, invece, può ripartire subito dalla Premier: lo vuole l’Arsenal”. Denon ha battuto ciglio dialle dichiarazioni di Koulibaly e ...

