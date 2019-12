Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) L’addio era nell’aria: tra abbracci da ultimo giorno e volti tristi dei giocatori non era troppo azzardato immaginare che quella contro il Genk fosse l’ultima partita di Carlo. Azzardato era immaginare l’esonero a due ore dalla gara che ha sancito l’ingresso agli ottavi di Champions del, cioè il raggiungimento di un obiettivo stagionale. Ultima decisione poco comprensibile di una stagione quasi del tutto incomprensibile. Irritualità che non cancella gli errori di. Tanti, troppi, macroscopici. Si salvano le gare di Champions, il resto è una lunga serie di scelte e valutazioni sbagliate. La più grande: non capire che un ciclo era finito con Sarri e lo scudetto perso a Firenze. Credere poi di poter rivitalizzare i protagonisti di quella parentesi semplicemente con il proprio curriculum e con un’opera di “desarrizione” ...

massidanu : RT @fattoquotidiano: Napoli, la “desarrizzazione” fallita di Ancelotti: dal 4-4-2 e gli allenamenti “troppo scolastici” agli scontri con la… - fattoquotidiano : Napoli, la “desarrizzazione” fallita di Ancelotti: dal 4-4-2 e gli allenamenti “troppo scolastici” agli scontri con… - Noovyis : (Napoli, la “desarrizzazione” fallita di Ancelotti: dal 4-4-2 e gli allenamenti “troppo scolastici” agli scontri co… -