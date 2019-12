Manchester City | le difficoltà di Guardiola senza palla

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ildiha giocato una pessima partitanel derby. Tantein fase difensiva Se molti passi falsi delin Premier erano stati sfortunati, la sconfitta nel derby dà qualche preoccupazione in più a. Da tempo i Citizens non soffrivano così tanto. Le transizioni difensive (forse l’aspetto migliore del calcio di) sono state un grosso problema. Ogni volta che ilUnited recuperavasi creavano i presupposti per occasioni da gol (infatti le reti dei Red Devils sono arrivate da ripartenze). In generali, pessimi tempi del pressing, come nella slide sopra. Lo United serve Mc Tominay con troppa facilità, il mediano ha tempo e spazio per avanzare e servire Lingard ai fianchi del centrocampo avversario. Leggi su Calcionews24.com

SquawkaNews : Manchester City vs. Port Vale #FACupDraw - goal : MANCHESTER CITY ?? Port Vale #FACupDraw #EmiratesFACup - ESPN_FDJ : ¡Guardiola. diriges al Manchester City! ?? -