Irpiniambiente | doppia candidatura per Percopo | ecco l’elenco definitivo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino –per l’ex manager del “Moscati” di Avellino, Angelo. Quest’ultimo si è proposto per il ruolo di amministratore unico che per direttore generale di. Gli altri sono Mario Orrei, Matteo Sperandeo, Marco Bubani, Giuseppe Napolitano e Francesco Iacotucci che si aggiungono altri sei – dopo la rinuncia di Nicola Micera – Edoardo Volino, Alberto Manganiello, Antonio Cafagna, Pasqualino Santoro, Bianca Corcione e Giuseppe Ferraro. Ora la nomina dovrà avvenire secondo criteri di integrità e prestigio, tra soggetti che abbiano una speciale competenza tecnica o amministrativa acquisita per esperienze professionali maturate e per studi compiuti o per funzioni ricoperte presso enti, aziende pubbliche o private. L'articoloper ...

