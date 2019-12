Giulia De Lellis in cerca di fiori | Messaggio per Andrea Damante

Leggi la notizia su meteoweek

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)Deindi… ilsu Instagram che sembra essere un chiaro riferimento ad. Baraonda in casa Iannone.Decontinua a far palare di sé perché indi? Il gesto non è passato in osservato ai fan dell’influencer. Ilin questione potrebbe essere un … L'articoloDeindiperproviene da www.meteoweek.com.

TrashCafoni : Anche la celebre lite intrecorsa anni fa tra Giulia de Lellis e Alfonso Signorini, non è da dimenticare… - Luchino_00 : Giulia De Lellis quando apprende di avere le corna: #uominiedonne - TrashCafoni : Andrea Damante sfotte Giulia de Lellis e le sue corna su Instagram -