Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Novità importanti per quanto riguarda la, nelo ilsi èdall’incarico per motivi personali, è quanto si legge in una nota della. “L’ex Prefetto di Roma, subentrato a Stefano Palazzi, era stato nominato a capo della Procuranel corso del Consigliodel 31 agosto 2016. Il presidente dellaGabriele Gravina ha ringraziato Giuseppeper il lavoro proficuo svolto con reciproca soddisfazione in questi anni, formulando nello stesso tempo i migliori auspici per il futuro.Nato a Palma Campania il 20 marzo 1950 e laureato in giurisprudenza,ha ricoperto nella sua carriera una serie di incarichi importanti: nel 1994 è nominato Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno, quindi Prefetto di Prato e successivamente di Benevento; dal 2001 al 2007 ha prestato servizio presso il ...

SilviaPrato1 : Nessuno mancherà meno...come il Procuratore Federale #Pecoraro...alla @FIGC ... e pure a me...!!! Incompetente ai massimi livelli...!!! - CalcioWeb : #Figc, il procuratore federale #Pecoraro si è dimesso [DETTAGLI] - Gherry94 : RT @MomblanOfficial: Già accettate dalla #Figc le dimissioni del procuratore #Pecoraro. -