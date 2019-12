Crede di essere malato | va in ospedale Spara sui pazienti e uccide sei persone

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Patricia Tagliaferri È successo a Ostrava. Il killer si è poi tolto la vita: era un operaio e aveva confidato ai colleghi che i medici non volevano curarlo Da paziente a killer spietato di altriin attesa dicurati in undella Repubblica Ceca. Seimorte, la fuga, poi la decisione di togliersi la vita prima dicatturato. Teatro della strage è Ostrava, polo dell'acciaio a circa 300 chilometri a est di Praga e vicino al confine con la Polonia. A premere il grilletto un uomo di 42 anni che faceva l'operaio. Erano da poco passate le sette del mattino quando ha fatto irruzione armato nella sala d'attesa dell'universitario della cittadina cecando a bruciapelo allein coda al reparto traumi. Ne ha uccise sei, quattro sono morte sul colpo, le altre due sono decedute successivamente. Altri tresono stati feriti, ...

Ehij6 : @realvarriale @MrAncelotti @sscnapoli Si doveva esonerare quel dilettante di De Laurentiis altro che....ha dimostra… - MariagraziaRic2 : L'uomo crede di volere la libertà. In realtà ne ha una grande paura. Perché? Perché la libertà lo obbliga a prender… - gianchi52 : RT @velo_di_maia: #Formigli Mai visto un giornalista d'inchiesta, come lui crede di essere, piagnucolare e farsi passare per martire per un… -