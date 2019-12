Champions League | impresa Atalanta | Shakhtar k o e ottavi conquistati Juve corsara a

Leggi la notizia su newsmondo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019), i risultati di mercoledì 11 dicembre 2019. Bianconeri sicuri degli, la Dea agguanta il secondo posto. ROMA –, i risultati di mercoledì 11 dicembre 2019. Ad aprire le danze è l’che in casa dellovince e ottiene il pass per il prossimo turno.ntus sicura deglie del primato. Bayer Leverkusen-ntus, risultato e marcatori Bayer Leverkusen-ntus 0-2 Marcatori: 75′ Cristiano Ronaldo, 90’+2 Higuain Primo tempo emozionante ma senza reti. Diverse le occasioni per la squadra di Sarri che, però, ha rischiato di passare in svantaggio. Solo il palo ha salvato i bianconeri sulla conclusione di Diaby. Nella ripresa non cambia di molto il ritmo della sfida. Al 75′ i bianconeri trovano il vantaggio sull’asse Dybala-Cristiano Ronaldo. Dopo la rete non succede nulla fino al ...

OptaPaolo : 1 - In Champions League l' #Atalanta è la prima squadra a passare alla fase a eliminazione diretta dopo aver perso… - juventusfc : KICK-OFF! |??| #FINOALLAFINE BIANCONERI! ?? Per chiudere al meglio uno splendido girone di #UCL! LIVE MATCH ??… - GracenoteLive : ?? - Ansu Fati becomes the youngest goalscorer in Champions League history 17-040 - Ansu Fati (2019) 17-194 - Peter… -