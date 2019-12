Antonella Mosetti Instagram | posa scabrosa a gambe spalancate e abito trasparente

Leggi la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Si conferma la “Regina indiscussa” per i più affezionati, ma l’ultimadisusi presterebbe ai commenti più ‘cattivi’. Troppo presto per dirlo, visto lo scatto pubblicato solo pochi minuti fa. Ex ragazzina di Non è la Rai, lanon sarebbe nuova a critiche. È stata bersagliatissima d’altronde, non solo personalmente ma anche quando – da mamma premurosa e ferita – si trovò a difendere la figlia Asia dagli attacchi più feroci. La scelta della giovane Nuccetelli di ricorrere alla chirurgia estetica scatenò, in effetti, una vera e propria polemica mediatica, essendo peraltro la ragazza seguita da un numero enorme di giovanissime, pronte ad emularla.Sempre determinata e ferma sulle proprie convinzioni,non si è mai lasciata intimorire dai giudizi social; il recentissimo ...

Ileniasa25 : RT @LiveNoneladUrso: Antonella Mosetti parla della trasformazione di sua figlia Asia #noneladurso - LiveNoneladUrso : Antonella Mosetti parla della trasformazione di sua figlia Asia #noneladurso - Tristan__esdpv : Che queen Antonella Mosetti #noneladurso -