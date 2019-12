Acqua bollente sul povero gattino

Leggi la notizia su bigodino

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) E’ troppo tempo che ascoltiamo storie brutte, storie in cui emerge il lato peggiore dell’uomo, quel lato che perde di umanità e che ci fa vergognare di essere chiamati uomini. Prendersela con i più deboli è chiaramente un gesto che racchiude un problema di mente, per questo in America la legge adesso punisce chi fa del male ad un animale domestico, allo stesso modo di chi ne fa ad un essere umano. Questa storia rappresenta la crudeltà dell’essere umano nei confronti degli animali. Leon Teague, 18 anni, che ha gettatosu un gatto, è stato condannato, a febbraio, a 3 anni di prigione da scontare per maltrattamento nei confronti degli animali e per aver condiviso ciò che è successo su Facebook. L’adolescente era stato identificato da una clip su facebook che mostrava il suo crimine. ...

jungle1970 : @ByGrandi La prossima volta, bagna un panno con dell' acqua bollente, strizzalo e fai appoggiare sopra la parte inc… - ageofstoopid : @whentdwm ed ustionandoti con una pentola d'acqua bollente, cosa vuoi di più dalla vita. - whentdwm : @ageofstoopid allora, dobbiamo infilare le mani in una pentola d’acqua bollente con un rischio elevato che la stess… -