Unigram si aggiorna: messaggi programmati e altre novità (Di martedì 10 dicembre 2019) Unigram, l’ottimo client UWP di Telegram, si è aggiornato oggi per Windows 10 e Windows 10 Mobile introducendo i messaggi programmati e altre novità. novità in questa versione messaggi programmati e silenziosi: Fai clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante “Invia” e seleziona “Programma messaggio” per inviarlo automaticamente in un orario specifico. Nella chat personale “messaggi salvati” è invece possibile creare dei promemoria. Ricevi una notifica quando i messaggi programmati vengono inviati. Fai clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante “Invia” e seleziona “Invia senza suono” per inviare il messaggio senza il suono della notifica. altre novità: Abilita la “Modalità lenta” nei permessi di un gruppo per controllare la frequenza con cui i membri possono inviare messaggi. Adesso è ...

Leggi la notizia su windowsinsiders

Altre notizie : Unigram si aggiorna ...

Unigram si aggiorna : implementato l’archivio delle chat : Unigram , l’ottimo client UWP di Telegram, si è da poco aggiorna to per Windows 10 e Windows 10 Mobile implementando l’archivio delle chat e altre novità. Novità in questa versione Archivia le chat : Clicca con il tasto destro su qualsiasi chat per archiviarla. Fai clic con il tasto destro sull’archivio per nasconderlo dall’elenco delle chat . Aggiungi un numero illimitato di chat nel tuo archivio. Aggiungere contatti è più ...

: , l’ottimo client UWP di Telegram, si è da poco to per Windows 10 e Windows 10 Mobile implementando l’archivio e altre novità. Novità in questa versione Archivia le : Clicca con il tasto destro su qualsiasi per archiviarla. Fai clic con il tasto destro sull’archivio per nasconderlo dall’elenco . Aggiungi un numero illimitato di nel tuo archivio. Aggiungere contatti è più ... Unigram si aggiorna : introdotti gli sticker animati e altre novità : Unigram, il noto client UWP di Telegram, si è aggiornato per Windows 10 questa mattina introducendo gli sticker animati e tante altre novità. Gli sticker animati sono arrivati anche su Unigram! Invia adesivi animati leggeri e di alta qualità per esprimere le emozioni con i movimenti. Ricevili istantaneamente con qualsiasi connessione grazie ai soli 20-30 KB per sticker. Goditi animazioni fluide a 60 fotogrammi al secondo. Crea nuovi set animati ...